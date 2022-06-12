Известный российский журналист Игорь Дудинский, отец режиссера Валерии Гай Германики, умер в Москве в возрасте 75 лет. Гай Германика подтвердила эту информацию.

«Говорят, да. Ужас. Я в шоке», — сказала она в комментарии «Газете.ru».

Режиссер не знает обстоятельств смерти отца. По ее словам, они «не особо общались».

Несколько дней назад Дудинского госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник с диагнозом «инфекционно-токсический шок», написало РИА ФАН.

За период профессиональной деятельности Дудинский работал обозревателем в газете «Говорит и показывает Москва», изданиях «Советская культура», «Огонек» и других. С 1995 по 2005 год он трудился в ИД «Мегаполис-экспресс».

Дудинский в 2007-м занял должность заместителя главного редактора газеты «Московский корреспондент». Журналист был женат 13 раз, его дочерью является режиссер Валерия Гай Германика.