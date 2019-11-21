Отец помог сыну избавиться от плохого влияния при помощи YouTube-канала

Бизнесмен разведен с женой. Полтора года назад его 11-летний сын Иван стал плохо учиться и постоянно ссориться с родителями.

«У жены к тому времени уже была новая семья, только что родился маленький ребенок. Возможно, у Вани начался переходный возраст, а может, сыграло свою роль и стечение всех обстоятельств, но общий язык с ним жена найти уже не могла. Он стал очень агрессивным, ни разговоры, ни ремень не помогали. Я был категорически против воспитания битьем, и тогда мне предложили его забрать к себе. Иван с радостью согласился переехать», — отметил Колесников.

Позже барнаулец выяснил, что его сын общается с плохой компанией.

«Я тоже взрослел непросто, поэтому понимал, что если начну все запрещать, то результата не будет. Исправлять начал с книг. Я сам много читаю: и по бизнесу, и вообще. Пытался сына заставить, но результата не дало. Тогда я пошел другим путем: стал по утрам за завтраком рассказывать, о чем интересном прочитал на ночь. Мол, сын, не поверишь, я тут такое узнал! Иван заинтересовался и стал читать мои взрослые книги», — рассказал бизнесмен.

Когда Колесников узнал, что Иван и его друзья снимают видео на YouTube-канал, то предложил помочь.

«Я понимал, что пока Иван остается внутри этой плохой компании, у меня не получится его изменить. Тогда я сказал ему, что всю техническую работу возьму на себя, а вот обсуждать темы будем вместе. Так и родился наш проект „Отцы и дети“. Начали с интеллектуального батла, где мы обсуждали сленги, затем занялись социальной тематикой. Постепенно сын втягивался и стал раскрываться как личность», — пояснил Колесников.

Житель барнаула заявил, что за время работы для YouTube канала сын сильно изменился.

«Каждый день мы обязательно разговариваем. У нас нет перетягивания одеяла не себя. Если есть какая-то проблема, мы доходим до сути, ищем варианты решения. С учебой тоже стало лучше. Буквально вчера сказал, что его отправляют на районную олимпиаду, потому что выиграл школьную. Познакомился с ребятами постарше, которые участвуют в проекте „Юные лидеры Сибири“. Даже побывал на их конференции. Приехал — глаза горят, говорит, хочу быть таким же. Авторитет сына в классе тоже вырос», — заметил Колесников.

По словам бизнесмена, шестиклассник Иван успевает учиться в обычной и в музыкальной школе и заниматься английским языком.

«Раньше сыну ничего не было нужно, а теперь нужно все. Психологи говорят, что люди не рождаются безразличными. Все дети от природы любопытные, а уж потом родители и общество отбивают у них это желание все знать. А я сыну это любопытство возвращал», — заключил Колесников.