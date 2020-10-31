Отец погибшего в катастрофе над Синаем петербуржца-зоозащитника открыл фонд помощи бездомным котам

Фонд помощи «Ленькин кот» бесплатно сдает в аренду ветеринарное оборудование кошачьим приютам. Его открыл заведующий лабораторией экономики культуры петербургской Высшей школы экономики Валерий Гордин пять лет назад. Так он продолжил дело старшего сына-зоозащитника Леонида, погибшего при взрыве самолета над Синаем.

В беседе с изданием «Петербургский дневник», Валерий Гордин рассказал о погибшем сыне и работе своего фонда.

Пять лет назад Леонид вместе с невестой Александрой поехал в Египет. Свадьбу молодые люди планировали сыграть весной. Но при возвращении домой их самолет взорвался. Валерий Гордин уже занимался благотворительностью, но зоозащита не входила в сферу его интересов.

«Это было дело моего сына. Я решил, что-то, чем Леня занимался, — дело достойное. После его гибели я решил, что будет правильно, если я приду в эту сферу. Будучи человеком системным, с благотворительным опытом, преподавателем, решил основать фонд», — поделился он.

По его словам, сын постоянно брал животных на передержку, помогал в поисках сбежавших животных. Но на тему фонда никогда не думал. По мнению Валерия Гордина, там было больше желание помочь, чем состоять где-то.

«Я вообще был от этого далек и, честно говоря, иронично относился к его занятию. Зверолюбие у Лени началось не в детстве, а когда он стал жить отдельно: у него уже была, считайте, своя семья. С годами он становился более тонким к восприятию мира. Чем старше, тем более открытым он был к таким вещам», — рассказал он.

Сегодня фонд «Ленькин кот» занимается привлечением средств, за счет которых существует фонд бесплатной аренды ветеринарного оборудования для кошачьих приютов. Проект стал очень востребованным.

«Мы сами не оказываем услуги по заботе о животных, этим занимаются приюты, за что им большой респект. Однако мы создаем условия для приютов, чтобы те могли на высоком уровне исполнять свою миссию», — пояснил Валерий Гордин.

Кроме того, он стал инициатором создания благотворительного фонда «Рейс 9268», который объединил родственников погибших в авиакатастрофе. За счет собранных средств фонд установил два мемориала на Серафимовском кладбище и на Румболовской горе во Всеволожске. Сейчас в память о погибших строится храм.

Самолет авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение во время полета из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, включая семерых членов экипажа.

Как сообщили «Невские новости», сегодня, все колокола храмов Санкт-Петербурга пробили 224 раза по числу погибших. Заупокойный колокольный звон длился в течение семи минут.