Отец погибшего при взрыве газа в Ярославле мальчика обратился к россиянам

Сын всегда хотел быть на него похожим. А еще мальчик любил ходить за грибами и мастерить поделки, интересовался машинами.

«Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Все „позже“, „потом“, но внезапно оказалось уже поздно», — признался мужчина.

Работа жителя Ярославля связана с утилизацией бытовой техники, поэтому он часто бывает дома у горожан. Мужчина замечает, в каком состоянии находятся газовые плиты. Иногда ему даже не хватает слов, чтобы передать эмоции. По мнению Канатьева, россияне беспечно относятся к подобным вопросам и не осознают возможные последствия.

«В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей. Врагу такого не пожелаешь», — отметил Канатьев.

Он обратился к ярославцам с напутствием и призвал помнить о важности соблюдения правил безопасности.

«Просто хочется, чтобы хоть кто-то хоть на минуту призадумался о том, как пользоваться газом и к чему это может привести», — добавил мужчина.

Взрыв газа прогремел в квартире многоэтажного дома в Ярославле вечером 21 августа. Обрушилась часть межэтажных перекрытий и внешней стены здания. Погибли две женщины и ребенок. Пострадавшие при взрыве газа получат по 200 тысяч рублей, семьи погибших — по миллиону рублей.

Следственный комитет рассматривает утечку бытового газа в квартире на четвертом этаже как основную версию.