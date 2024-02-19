19 февраля 2024, 20:19
Отец погибшего при угоне вертолета летчика не поверил в смерть перебежчика Кузьминова
RT: отец погибшего летчика Кирьянова не поверил в смерть перебежчика Кузьминова
Отец российского летчика Никиты Кирьянова, который погиб во время угона на Украину вертолета Ми-8 Максимом Кузьминовым, заявил RT, что не верит в смерть предателя. Мужчина напомнил, что такие сообщения уже появлялись в СМИ ранее, но они оказались неправдой.
«В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова», — отметил отец Никиты Кирьянова.
Реклама
Испанская пресса распространила новости о смерти в Аликанте, предположительно, Максима Кузьминова. Он в 2023 году угнал российский военный вертолет и приземлился на территории Украины. Авторы материала заявили, что мужчину убили 12 выстрелами и сбили машиной.
Официальной информации о личности умершего в Испании человека не поступало. СМИ сообщили, что полиция расследует убийство 33-летнего украинца, Кузьминову в 2023 году было 28 лет.
Вертолеты
Убийства
Испания
Украина
Реклама
Реклама