Общество 19 февраля 2024, 20:19 Отец погибшего при угоне вертолета летчика не поверил в смерть перебежчика Кузьминова RT: отец погибшего летчика Кирьянова не поверил в смерть перебежчика Кузьминова Pixabay

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Отец российского летчика Никиты Кирьянова, который погиб во время угона на Украину вертолета Ми-8 Максимом Кузьминовым, заявил RT, что не верит в смерть предателя. Мужчина напомнил, что такие сообщения уже появлялись в СМИ ранее, но они оказались неправдой.

«В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова», — отметил отец Никиты Кирьянова.

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Испанская пресса распространила новости о смерти в Аликанте, предположительно, Максима Кузьминова. Он в 2023 году угнал российский военный вертолет и приземлился на территории Украины. Авторы материала заявили, что мужчину убили 12 выстрелами и сбили машиной.

Официальной информации о личности умершего в Испании человека не поступало. СМИ сообщили, что полиция расследует убийство 33-летнего украинца, Кузьминову в 2023 году было 28 лет.