Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова
Актера Михаила Ефремова должны наказать максимально строго. Так считает Роман Шимко, шестилетний сын которого погиб в результате ДТП, а позже судмедэксперт «нашел» в его крови алкоголь. Об этом сообщило РИА ФАН.
Роман считает, что «когда Ефремов пил и садился за руль, он должен был осознавать всю ответственность».
«Человеческая жизнь — выше всего, несмотря на все заслуги Ефремова как актера. Он просто должен понести наказание по всей строгости закона», — заключил Шимко.