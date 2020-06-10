Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова

Роман считает, что «когда Ефремов пил и садился за руль, он должен был осознавать всю ответственность».

«Человеческая жизнь — выше всего, несмотря на все заслуги Ефремова как актера. Он просто должен понести наказание по всей строгости закона», — заключил Шимко.