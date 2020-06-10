    10 июня 2020, 16:51

    Отец «пьяного мальчика» потребовал максимального наказания для Ефремова

    Дарья Морозова

    Актера Михаила Ефремова должны наказать максимально строго. Так считает Роман Шимко, шестилетний сын которого погиб в результате ДТП, а позже судмедэксперт «нашел» в его крови алкоголь. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Роман считает, что «когда Ефремов пил и садился за руль, он должен был осознавать всю ответственность».

    «Человеческая жизнь — выше всего, несмотря на все заслуги Ефремова как актера. Он просто должен понести наказание по всей строгости закона», — заключил Шимко.