Отец Нурмагомедова усомнился в необходимости боя между Кадыровым и Емельяненко

Отец и тренер российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова выступил против боя Александра Емельяненко и главы Чечни Рамзана Кадыров. Абдулманап Нурмагомедов призвал не организовывать эту встречу.

Свое мнение насчет возможного поединка Нурмагомедов-старший высказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Как вы думаете, если Рамзан Ахматович упадет, как это скажется на его республике?» — задался вопросом отец Нурмагомедова.

Он добавил, что Кадыров находится в хорошей физической форме: его можно назвать лучшим среди руководителей регионов страны.

«Это не стоит делать. <…> В физическом плане он один из самых крепких среди чиновников», — заметил Нурмагомедов-старший. Однако, по его словам, в бою может произойти «все что угодно».

Кадыров вызвал Емельяненко на бой, и тот дал свое согласие. Спортсмен предложил оставить главе республики за собой право выбирать место и время встречи. Глава Чечни намерен уложить соперника ударом в пятом раунде.