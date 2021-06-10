Отец на Сахалине заявил, что его дочь заставляют доказывать наступление месячных в школе

Житель Поронайска Сахалинской области недавно узнал от дочки, что ее и других учениц одной из городских школ заставляют доказывать приход критических дней. Минобразования региона начало проверку.

По данным astv.ru, медицинские осмотры с целью выявления критических дней проходят в СОШ № 1 Поронайска. Эта информация стала достояние общественности после того, как одна из семиклассниц рассказал о такой практике родителям.

«Мой шок практически лишил меня рассудка. Воспитывая двух принцесс, красавиц, узнать, что девочек, у которых начинается половое созревание, унижают. В случае когда девочки чувствуют себя неважно и хотят отпроситься домой, их педагог отправляет к медработнику», — заявил отец, ссылаясь на рассказ дочери.

По его словам, преподавательница не верит девочкам и требует доказательств. Сахалинец отметил, что такие случае на протяжении всего ученого года происходили и с другими подростками.

Знакомый с этой историей источник «360» сказал, что пока в школе только ходили слухи о таких требованиях. Но конкретных людей, которые проходили бы через процедуру, назвать не удается.

Информацию об этом уже передали в Министерство образования региона. Его сотрудники начали проверку. Также проверку проводит и полиция.

По последним данным astv.ru, проверка в учебном заведении прошла 9 июня. Ее провела комиссия возглавляемая замдиректора департамента образования, культуры и спорта администрации района. В школе провели опрос. В Минобразования заявили, что дети не подтвердили историю про специфическое медицинское обследование. Жалоб на имя директора СОШ № 1 также не найдено.