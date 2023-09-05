Общество 05 сентября 2023, 11:40 Отец Миши Бахтина вышел на пикет к зданию прокуратуры Свердловской области Ura.ru: отец Миши Бахтина устроил пикет с целью продолжить лечение своего сына Соцсети

Читать 360tv в

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин организовал одиночный пикет у здания прокуратуры Свердловской области. Мужчина потребовал обеспечить его сына препаратом «Рисдиплам» согласно решению суда. Об этом Ura.ru заявила представитель семьи Юлия Липинская.

Врачи диагностировали сыну Бахтина Мише спинальную мышечную атрофию. Благодаря сбору средств медики начали лечение болезни с помощью самого дорогого в мире препарата Zolgensma швейцарского производства. Родители хотели продолжить лечение ребенка с помощью американского лекарства «Рисдипалм», однако региональный Минздрав отказал в его выдаче.

Реклама

«Дмитрий требует исполнения решения суда — обеспечить сына препаратом „Рисдиплам“. Дмитрий готов хоть каждый день стоять, лишь бы спасти своего ребенка», — сообщила Липинская.

Ранее Дмитрий Бахтин выходил на пикет в Москве к зданию правительства России.