Отец Мары Багдасарян намерен отсудить 100 млн за лишение гражданства РФ

Отца Мары Багдасарян Эльмара лишили российского гражданства. Адвокат подтвердил «360», что паспорт знаменитого бизнесмена аннулирован, но они намерены засудить МВД за это.

«В любом случае, это незаконно. Человек стал гражданином, после Советского Союза был зарегистрирован в РСФСР, потом в РФ автоматически. И сейчас, спустя 30 лет после того, как человек платит налоги и все делает, его лишают гражданства. Будем судиться, будем миллионов на 100 иск к МВД подавать», — рассказал «360» адвокат Давид Кемулария.

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По словам адвоката, комиссия, которая лишила Багдасаряна гражданства, не объяснила причин. Кроме того, это в принципе первый случай, когда человека, автоматически получившего российский паспорт, лишали гражданства.

«Там не может быть никакого нарушения, потому что он заснул в Советском Союзе, а проснулся в России. Он не собирал документы, ничего не делал, он автоматически, поскольку был прописан в России, получил российское гражданство. Так же, в других республиках — Украинской, Грузинской, Армянской — получили паспорта этих государств», — подчеркнул Кемулария.

Это злоупотребление, будем просить разбирательства прокуратуры, суда. Будет большой скандал по этому поводу Давид Кемулария.

Документ поступил в распоряжение «360». В нем утверждается, что решением от 16 октября Багдасарян перестает быть гражданином России. Там же написано, что тот получил паспорт «в нарушение установленного порядка». Дальше следуют разъяснения, куда бизнесмен может обратиться для того, чтобы подать заявку на получение гражданства.