Отец Кристины Орбакайте рассказал, как переживает карантин

Миколас вместе со своей супругой Мариной проживает в Литве. Сейчас они на карантине. Жителей заставляют сидеть дома. Правда, за нарушение никого не арестовывают и не штрафуют. И на время карантина сохраняют зарплату — не всю, а 75—80 процентов. В стране закрыли почти все: работают только магазины и аптеки. Если необходимо попасть в банк, нужно заранее звонить и записываться на прием.

Отец Орбакайте с женой хотели вернуться в Москву, когда коронавирус начал распространяться по миру. Однако все границы закрыли. Поэтому они вынуждены пережидать на «малой родине» Миколаса.

«Думал на юбилей что-то устроить, всех собрать. Но этот коронавирус спутал все планы. Никто не ожидал, что так быстро нагрянет конец света», — поделился первый супруг Пугачевой.

Он напомнил, что в Литве на данный момент 800 заболевших и 15 человек скончались.