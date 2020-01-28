Отец извинился по бумажке перед оставленными в Шереметьево детьми

Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево сыновей, объяснил следователям Батайска свой поступок. Вместе с ними он записал видео, где извинился перед детьми. На нем мужчина смотрит в правый верхний угол и, очевидно, читает чрезвычайно искренние раскаяния по бумажке.

«Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей Влада и Вани. Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы единственное, что есть у меня в жизни, ее смысл», — сказал Гаврилов.

Виктор признался, что испугался и проявил слабость. Именно поэтому решил оставить мальчиков в аэропорту Шереметьево. По его словам, он знал, что там детям не грозит опасность. Мужчина рассказал и о своем плане действий. Он хотел найти работу и вернуться за сыновьями, «чтобы никогда больше не расставаться».

«Чтобы дать вам ту жизнь, которой никогда у меня не было. Я очень надеюсь, что скоро мы будем вместе. Я очень вас сильно люблю, ждите меня, пожалуйста», — закончил свое послание отец мальчиков.

Ранее 28 января Виктор Гаврилов пришел с повинной в отдел СК города Батайска. Его допросили следователи. Мужчина 26 января прилетел с двумя сыновьями из Хабаровска в Москву. Он оставил детей в аэропорту, а сам отправился в Ростов. У мальчиков нашли записку, в которой отец объяснил свой поступок. По его словам, на такой шаг он пошел из-за тяжелого материального положения. Сейчас дети находятся в подмосковной больнице. В ближайшее время они должны вернуться в Хабаровский край.