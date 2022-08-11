Отец из Подольска отказался считать своих детей «маугли» и пожаловался на сердобольных бабушек

Один из родителей детей-маугли, найденных в захламленной квартире в Подольске, прокомментировал «360» информацию в интернете. Отец заявил, что все это неправда, дети ни в чем не нуждаются.

«Дети не голодные, постоянно гуляют, одеты нормально. Единственное — только ветхое жилье. Но мы в нем находились временно. Так как я сейчас нахожусь на стадии смены работы. И не могу пока снять нормальную квартиру без ущерба семейному бюджету», — сообщил отец семейства.

Он отметил, что информация в полицию поступила от «сердобольных бабушек». Состояние алкогольного опьянения мужчина тоже отверг, аргументировав тем, что медицинское освидетельствование не проводилось.

«Когда в квартиру зашли сотрудники полиции, я в этот момент спал с младшим сыном. Мама детей вообще не употребляет ни алкоголь, ни какие-либо другие вещества», — подчеркнул собеседник издания.

Мужчина показал фотографию детей как свидетельство того, что они хорошо одеты, гуляют и счастливы. Сейчас младший ребенок находится в детском отделении больницы в Подольске, старшие в инфекционном отделении в Климовске.

«Мы их постоянно навещаем и передаем всякие вкусняшки и игрушки. Буквально три часа назад я ездил к старшим детям и передал два пакета со сладостями и раскрасками. Мама ходила к младшему сыну и тоже отнесла большой пакет. Общая стоимость всего — около четырех тысяч рублей», — рассказал отец.

По словам собеседника, в их отношении правоохранительные органы не завели никаких дел, только выписали предупреждение об устранении недостатков. Вопрос о лишении родительских прав и изъятии детей не рассматривался.

«Родители, то есть мы, не асоциальные личности», — подытожил отец детей.