Отец из Новошахтинска решил забрать истощенную дочь к себе

Девочка из Новошахтинска, над которой издевалась мать, может остаться с родным отцом. Мужчина решил забрать ребенка к себе после того, как нашел дочь связанной и с синяками.

Опеку над ребенком он пытался оформить несколько раз, сообщил Life. Однако бывшая сожительница якобы не отдавала девочку.

Когда мать ребенка в очередной раз устроила пьянку с новым мужем, соседи позвонили мужчине и попросили приехать и забрать дочь. Они же обратились в полицию.

«Добился, чтобы мне открыли двери. <…> Увидел — на кухне лежит ребенок. Отодвинул одеяло — у нее связаны руки. <…> Когда ребенка развязывал, она говорила, <…> она мне не нужна, забирай ее», — поделился отец семилетней девочки.

Он сказал, что сейчас с ребенком все в порядке. Для совместной жизни с дочерью у мужчины «все условия есть». В своем доме отец девочки делает ремонт и готовит необходимые документы, чтобы перевезти ее к себе.

Мать ребенка и ее супруга арестовали на два месяца за издевательства над несовершеннолетней. Пара ежедневно связывала ребенку руки и ноги веревками и колготками. Не исключено, что женщина плохо обращалась с девочкой из ненависти к ее отцу.