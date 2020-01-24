«Пришлось скрываться»: отец из Читы рассказал, почему стал жить с 4 детьми в заброшенном доме

Отец с четырьмя детьми жил в заброшенном доме Читы. Из-за отсутствия отопления греться приходилось у костра, а спать на тряпках, сложенных прямо на полу. Оказалось, мужчина скрывался от полиции, чтобы ребят не забрали.

Семью в Чите забрал к себе общественник Евгений Федоров, которому о произошедшем рассказал друг.

«Он искал собачку и нашел в разрушенном доме семью, находящуюся в нечеловеческих условиях. Я когда увидел, <…> мы просто матерились там стояли, мы не знали что сказать. Все умные слова мы забыли. Условия были нереальные: они мылись просто в грязной воде, в грязных тазах, бегали босиком по холодному полу. Я сразу забрал их к себе домой. Помыл их, почистил, накормил», — рассказал Федоров «360».

Источник фото: YouTube

Мужчина организовал в Instagram сбор материальной и гуманитарной помощи, потому что у детей и их отца ничего не было. На просьбу о помощи сразу начали откликаться неравнодушные люди.

«Отец был в розыске, как выяснилось сегодня. <…> Боялся, что его посадят, а детишек в детский дом отдадут», — сказал общественник.

Сейчас семья находится у него дома, но скоро детей передадут в реабилитационный центр. Ситуацию держит на контроле детский омбудсмен Иван Катанаев.

Источник фото: YouTube

Сам отец четверых детей рассказал на YouTube-канале «Одни из нас», что получил материнский капитал, на который купил дом.

«Дом подсунули гнилой: бревна верхние были сломаны. Работы в деревне как таковой не оказалось. Органы опеки дали условие: «или вы уезжаете из Александровского Завода, или мы заберем у вас детей». Мы уехали из Александровского Завода в Читу», — поделился мужчина.

Сначала он поселился с детьми у сестры, устроился работать на кирпичный завод. Позже судьба сложилась так, что его уволили, а затем он при смерти попал в больницу. Вместе с родственниками жить больше не получилось.

«Снимаю у людей квартиру. За то, чтобы проживать у них в комнате, я им должен был в день привозить бутылку водки и продукты питания. Они начали воровать у меня деньги. Прихожу с работы: дети есть хотят, мать пьяная. Я терпел два месяца, потом психанул и *** (побил — прим. ред.) их всех. Они на меня заяву написали, так у меня начались проблемы с милицией. Начал скрываться», — сказал отец детей.

Мужчина начал собирать и сдавать металл, чтобы заработать денег и накормить детей. Жили в шалаше, но ребята ходили в школу и делали успехи.

«Они отличники, у них даже грамоты все есть. <…> Я не мог в город выйти, их бы захватили. Они бы остались одни. Я их бросить не мог. Из-за них мне пришлось скрываться», — пояснил мужчина.

Сейчас следователи и прокуратура проводят проверку. Правоохранители хотят выяснить, как именно семья оказалась в таких условиях.