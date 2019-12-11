Отец хоккеиста Зайцева подтвердил требование сына об алиментах

Отец хоккеиста Никиты Зайцева сообщил, что сын действительно подал исковое заявление, в котором потребовал у экс-супруги Маргариты алименты на содержание двух дочерей. Но заявил «360», что дело вовсе не в деньгах.

Игорь Зайцев подчеркнул, что это обычная практика.

«Кто выиграет тот и будет настаивать на алиментах, так объяснил адвокат. По факту деньги не будут нужны. Никита сам в порядке и оплатит расходы на своих девочек», — отметил мужчина.

Он также рассказал, что накануне к его дому вновь приезжала Маргарита. С ней были пятеро мужчин и люди с профессиональными камерами.

Хоккеист Никита Зайцев обвинил жену в изменах и представил видеодоказательство Подробнее

«Хорошо, что мы с детьми в театре были, они бы очень испугались. Нам соседи позвонили, рассказали, Мы по камерам потом посмотрели, это была Маргарита, а с ней представители МЧС и полиции. Около 20:00 они собирались брать штурмом наш дом», — сообщил Игорь Зайцев.

Мужчина добавил, что уже написал заявление в полицию. В отделении ему сказали, чтобы он не переживал, и пообещали оградить семью от нападок.

«Внутрь они точно не попадут», — с облегчением отметил Игорь Зайецв.

Некрасивая история началась 27 ноября, когда бывшая жена Никиты Зайцева Маргарита написала заявление в полицию и обвинила экс-супруга в похищении детей. Женщина наняла адвокатов и пообещала, что будет бороться за дочерей.

В ответ Никита Зайцев обвинил Маргариту в изменах и предоставил видео, на котором запечатлен момент, когда она ругает и бьет ребенка, а также принимает, предположительно, наркотики в компании любовника. Из-за ее измен пара развелась в 2019 году.

Родители спортсмена заявили, что дети всегда жили с ними, а интерес к ним Маргариты вызван предстоящим бракоразводным процессом и желанием добиться больших алиментов. Игорь Зайцев сообщил, что девочки даже прописаны у него в доме.

В ноябре, когда Никита только забрал детей у жены, Маргарита попыталась в сопровождении полицейских и адвоката попасть в дом Зайцевых и отбить девочек. Игорь рассказал, что подгулявшая компании подняла в пять утра на ноги всю округу. Наконец, он позвонил в отдел и сообщил, что дети находятся по месту прописки. Полицейские позже принесли ему свои извинения, и отказали Маргарите в возбуждении уголовного дела по факту похищения детей.

По последним данным, 13 декабря состоится суд, который должен решить, с кем останутся дети. Сотрудники социальной службы Южного Бутово уже побывал в доме семьи Зайцевых и рекомендовали оставить девочек с отцом.