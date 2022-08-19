Отец героически погибшего военного попытался лишить его мать выплат от государства

Мать погибшего в ходе спецоперации военного, награжденного орденом Мужества, рассказала о претензиях бывшего супруга на выплаты от государства. При этом мужчина бросил семью больше 10 лет назад, не поддерживал связь с сыном и никак не участвовал в его воспитании.

Погибшему военнослужащему было 23 года. Он окончил факультет военных переводчиков в Военном университете Минобороны. Участвовал в спецоперации и 23 июня погиб при исполнении воинского долга. Его посмертно наградили орденом Мужества.

У молодого человека остались мать и младший брат, который хочет пойти по стопам брата, стать военным, потому что он всегда был для него примером.

Однако внезапно после похорон героя объявился его отец, который бросил семью 13 лет назад. Все это время мужчина не поддерживал связь с сыном, не платил алименты, даже не присутствовал на похоронах. Несмотря на это, он предъявил права на половину выплат от государства, которые полагаются семьям погибших военнослужащих в ходе спецоперации, рассказал адвокат Александр Добровинский.

«Сегодня, когда идет борьба за сохранение семейных ценностей, наше государство не должно позволять недобросовестным родителям наживаться на смерти своих детей. Эти выплаты — это благодарность государства родителям солдат, отдавших свою жизнь за освобождение детей Донбасса», — подчеркнул юрист.

По мнению адвоката, человек, который бросил своего ребенка, не проявлял никакого участия в его жизни, не заслуживает этой благодарности.

«Я считаю, что пора с этим разбираться, и если отец не участвовал в воспитании ребенка, он не может претендовать ни на какие выплаты. Иначе эта ситуация позволяет новопровозглашенным родственникам обогащаться за счет государства. А вот свой долг по алиментам он должен оплатить», — заключил он.