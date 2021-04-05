Отец девочки из Новошахтинска заявил, что мать из ненависти к нему издевалась над дочерью

Молодая мама из Новошахтинска могла издеваться над дочерью из-за ненависти к первому мужу. Об этом мужчина рассказал «360».

«Причина в том, что она мешала им. Не исключено, что из-за ненависти ко мне. Да, действительно, она была связана веревками, когда я ее забрал, она не могла и слова сказать», — вспомнил он.

Тем не менее он не знает, как долго продолжались издевательства над семилетней дочерью. По его словам, когда он об этом узнал, начал действовать незамедлительно.

«Пришлось немного нарушить закон, чтобы вызволить ребенка из лап этих извергов», — заявил биологический отец.

По его словам, сейчас девочка в больнице и чувствует себя хорошо. Собеседник «360» также прокомментировал характер бывшей жены.

«Когда я с ней общался, была нормальная. Сейчас я ее просто не узнаю», — заключил он.

В понедельник суд арестовал женщину и ее нового мужа на два месяца. По статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего» паре грозит от трех до семи лет тюрьмы. Следственный комитет ранее сообщил, что супруги ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками.