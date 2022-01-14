Отец девятилетней студентки МГУ рассказал о будущем своих детей

Отец обучающейся на психфаке МГУ девятилетней Алисы Т. заявил о желании отдать других своих детей в тот же вуз. Но сначала они должны немного подрасти, уточнил он News.ru.

На каких именно факультетах он их видит, Евгений не стал говорить. Он заверил, что у всех детей разные интересы и желание получать много знаний. Тепляков не боится травли по отношению к детям, говоря, что сама ситуация уникальна. А вот буллинг со стороны СМИ мужчина намерен прекратить.

«То, что я могу сказать: то, что делает университет, — это неэтично, непрофессионально и за рамками правового поля», — заметил он.

Пресс-секретарь факультета Александра Долгих отметила, что девятилетняя студентка сдавала сессию досрочно, потому что на этом настоял ее отец. При этом от консультации со специалистами, которые помогли бы разработать индивидуальный подход в обучении его дочери, он отказался.

Отдельно пресс-секретарь отметила: когда Евгений вступил в конфликт и потасовку с охраной, он чуть не задел собственную дочь, которая стала свидетелем потасовки.