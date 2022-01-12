Отец девятилетней студентки МГУ просил педагога принять у нее экзамен «неофициально»

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) попросил педагогов принять экзамен у его дочери «неофициально». Об этом рассказал Алексей Никитин, доцент факультета вычислительной математики и кибернетики вуза. По его словам, когда он сообщил, что не может назвать поступившую рано в МГУ девочку вундеркиндом, то услышал в ответ еще «ряд гадостей» от всей семьи.

Преподаватель рассказал об этом в интервью kp.ru. Он заявил, что вся эта история выглядела крайне некрасиво, и что семья ребенка, когда отдавала свою дочку на факультет, ставила перед собой цель не достигнуть высот в науке, а просто показать способности девятилетнего ребенка поступить в МГУ. Никитин поделился, что особенных успехов от юной студентки за время обучения он так и не увидел.

Ранее в пресс-службе факультета психологии рассказали, что девочка на текущий момент сдала два экзамена из четырех. Причем, за первый экзамен она получила оценку «неудовлетворительно». Что поставили ребенку за второй экзамен, в МГУ уточнять не стали. После того, как прошла итоговая аттестация, девочка и ее родители (законные представители) не выходили на связь с сотрудниками вуза.