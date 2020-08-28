Отец Дарьи Мороз станет новым режиссером «Содержанок»

«Ну что, дорогие, какой ваш вопрос у меня в топе уже полгода? Правильно. Будет ли третий сезон „Содержанок“? Наконец, готова ответить! Да, да, да. И особенно радостно, что режиссером будет Юрий Мороз. Ждете „Содержанок-3“, дорогие?» — написала актриса.

Дарья Мороз признается, что рада поработать с папой. Он не имеет опыта работы со стриминговыми платформами, но ни с чем кардинально новым он не столкнется. Дочь уверена, что проект получится успешным.