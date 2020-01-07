Отец блогера объяснил, зачем его сын разбросал 200 тысяч рублей в Волгограде

Блогер Альфредо Аудиторе разбрасывал деньги среди толпы в Волгограде, чтобы местные жители могли что-то себе купить на праздники. Об этом рассказал отец молодого человека, общественный помощник представителя главы Чеченской республики в области Тамерлан Носаев.

Он отметил, что сын приехал к нему в Волгоград на новогодние праздники. Сам молодой человек живет в Москве и работает в компании, сотрудничающей с блогерами.

«Приехал на Новый год сюда к родителям и заодно встретиться со своими подписчиками… Фирма выделила деньги на то, что они являются их подписчиками, чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год», — сказал Носаев РИА «Новости».

По его словам, Альфредо раскидывал купюры номиналом 500 и тысяча рублей. В проведении такой акции отец блогера не увидел ничего плохого. Также Носаев подчеркнул, что многие СМИ пишут о нем, как о государственном служащем, но он трудится именно на общественных началах.

В понедельник, 6 января, в соцсетях появилось видео, где блогер общается с толпой людей с помощью мегафона. Затем стало известно, что он собрал местных жителей, чтобы разбросать среди них 200 тысяч рублей.

Как отмечали правоохранители, во время акции никто не пострадал и случаев нарушения порядка зафиксировано не было.