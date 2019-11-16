Отец Анастасии Ещенко рассказал о ее отношениях с Соколовым

Историка Соколова проверят на причастность к конфликту со студентом Подробнее

«Да, я знал. Она очень хорошо о нем отзывалась. Я как рассуждал: если ей хорошо — то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — рассказал отец аспирантки

При этом родители не замечали каких-то особых в поведении дочери. Девушка лишь стала реже звонить, а разговоры становить все короче.

Анастасия ждала родителей 13 ноября — они даже купили билеты. Но приехать пришлось раньше.

Олег Ещенко также воспользовался случаем и поблагодарил всех за участие и помощь. Он сказал, что его семья ощутила на себе поддержку всей страны.

«Я хотел бы выразить огромную благодарность от всей семьи сотрудникам следствия в Санкт-Петербурге и Управления МВД, жителям города. Потому что без их помощи мы бы не справились», — заявил он.

16 ноября в Петербурге прошли похороны девушки, на которых стало плохо ее матери, Галине. Позже она оказалась в реанимации., сообщил ее супруг.