Отец 15 детей раскрыл секрет гармоничных отношений в семье

Отец 15 детей Павел Алтухов в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, объяснил, как сохранить хорошие и гармоничные отношения в семье.

По его словам, основным секретом взаимопонимания между близкими является умение жертвовать своим ради другого, сообщило ИА Nation News.

«Это радость в том, чтобы отдавать и делать благо другому человеку. И самое главное — это семейные традиционные ценности, которые заложены в основе», — рассказал Алтухов.

Он пояснил, что старается уделять одинаковое количество времени каждому ребенку. В семье постоянно проводят совместные обеды и ужины. Многодетный отец отметил важность ощущения, что родные люди рядом, даже когда они находятся далеко. В настоящее время легко поддерживать связь с помощью видеозвонков.

В заключение Алтухов заявил, что каждый день в его семье это праздник. Ведь, когда дома 15 детей, скучно не бывает никогда.