Отели предложили аренду номеров под офисы на удаленке

Россияне могут арендовать гостиничный номер для офисной работы с 09:00 до 18:00. Новую услугу официально представили международные отели, работающие в Москве и других городах.

Арендовать для работы номер можно не только в дорогих гостиницах, но и в отелях среднего класса. Пока такую услугу предоставляют операторы Accor и Radisson Hotel Group, передает РБК. Всего «офис в отеле» можно забронировать в 43 гостиницах по всей России.

Radisson Hotel Group предлагает также гибридные номера, которые предназначены как для жилья, так и для офиса. Их можно забронировать как на дневное время, так и на ночное. Подобные услуги уже давно пользуются популярностью в других странах. Например, в США некоторые операторы вместе с арендой номера под офис предлагают массаж после рабочего дня.

Для самих отелей это возможность заработать в период пониженного спроса из-за пандемии. Некоторые уже сдавали номера под офисы весной 2020 года, но не афишировали это. Теперь же операторы предлагают забронировать «удаленный кабинет» прямо на официальных сайтах гостиниц.

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