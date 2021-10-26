Отели на Байкале ввели жесткие правила для заселения туристов

Гостиницы в Бурятии, в том числе на берегу озера Байкал, во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут заселять туристов, только если у них есть QR-код из сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Еще один вариант — справка о перенесенном ковиде.

О правилах заселения в отели в Бурятии сообщило РИА «Новости». ПЦР-тесты для заселения туристы должны сделать не позднее 72 часов. Справка для переболевших должна быть выдана не позднее чем за полгода.

Режим нерабочих дней будет длиться в Бурятии с 30 октября по 7 ноября. Продлевать его власти не планируют. В эту неделю в республике будут действовать ограничения без прямого запрета деятельности, уточнило местное издание Infpol.

В частности, QR-коды потребуются для посещения спа-салонов, салонов красоты, саун, бассейнов, фитнес-залов, театров и музеев. Временно в регионе запретили работу ночных клубов и проведение банкетов. Также нельзя посещать ЗАГСы для регистрации брака, разводиться тоже надо онлайн. Предоставление других госуслуг тоже временно возможно только в электронном виде.