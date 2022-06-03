Отели Marriott ушли из России

Американская сеть отелей Marriott International объявила о приостановке всей деятельности в России. Об этом сообщили на сайте компании.

Гостиничная сеть Marriott, которая также работает под брендами Ritz-Carlton, Renaissance, Sheraton и другими, объяснила свое решение невозможностью продолжения работы в России из-за западных санкций.

«Мы пришли к выводу, что новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы решили приостановить всю операции Marriott International в РФ», — говорится в заявлении компании.

В Marriott отметили сложность процесса приостановки деятельности на рынке, где сеть работает уже 25 лет.

«Мы по-прежнему сосредоточены на заботе о наших сотрудниках в России», — заверили в компании.

В начале марта Marriott объявила о закрытии корпоративного офиса компании в Москве и приостановке открытия новых отелей, а также всех будущих проектов и инвестиций в России.

Мarriott владеет отелями в Москве, Сочи, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре, написала «Газета.ru».