Отели Marriott ушли из России
Сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в России из-за санкций Запада
Американская сеть отелей Marriott International объявила о приостановке всей деятельности в России. Об этом сообщили на сайте компании.
Гостиничная сеть Marriott, которая также работает под брендами Ritz-Carlton, Renaissance, Sheraton и другими, объяснила свое решение невозможностью продолжения работы в России из-за западных санкций.
«Мы пришли к выводу, что новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы решили приостановить всю операции Marriott International в РФ», — говорится в заявлении компании.
В Marriott отметили сложность процесса приостановки деятельности на рынке, где сеть работает уже 25 лет.
«Мы по-прежнему сосредоточены на заботе о наших сотрудниках в России», — заверили в компании.
В начале марта Marriott объявила о закрытии корпоративного офиса компании в Москве и приостановке открытия новых отелей, а также всех будущих проектов и инвестиций в России.
Мarriott владеет отелями в Москве, Сочи, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре, написала «Газета.ru».