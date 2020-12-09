Отели Крыма накажут за проведение корпоративов

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал лишить господдержки отели и санатории, которые приглашают гостей на новогодние корпоративы. Наказывать будут и чиновников, наплевавших на правила.

«Все, кто будет заниматься „партизанщиной“, то есть нам говорить в глаза, что соблюдает требования, а [тайком] пытаться проводить новогодние корпоративы, — никаких мер государственной поддержки. Составить список средств размещения», — заявил глава Крыма на совещании оперштаба по ситуации с коронавирусом. Его процитировал ТАСС.

Он сказал, что лично удалит из своей телефонной книжки все контакты отельеров-нарушителей. Чиновников, которых заметят на таких праздниках, уволят. Аксенов объяснил такое решение опасностью роста нагрузки на медучреждения региона после новогодних праздников.

С 20 декабря по 15 января на полуострове ограничат проведение елок, банкетов и других праздничных мероприятий. Новые меры коснутся гостиничных комплексов и санаториев. Кальянные, дискотеки, караоке-клубы, концертные и танцевальные залы должны быть закрыты с 22:00 до 08:00. В праздничные и выходные дни не будут работать торговые центры.

Ограничения по празднованию Нового года будут действовать и в других регионах РФ. Подробнее об этом — в большом материале «360».