Отельеры рассказали об услуге «самоизоляция в отеле»

Кристина Мужичкова, заместитель директора отдела продаж отеля «Новотель Москва Центр», рассказала, что услуга пользуется популярностью. Чаще она востребована у людей, которым приходится ездить на работу на метро. Они боятся заразить своих родственников, поэтому остаются в отелях.

«Какие-то отели решили провести самоизоляцию, а какие-то решили закрыться, но потери несут в итоге все. Я бы сказала, что предложение недорого самоизолироваться в отеле — это взаимовыручка. Мы помогаем тем людям, которым необходима самоизоляция, а они помогают нам держать отель на плаву», — заявила Мужичкова.

Некоторые отели проводят дезинфекцию, организуют доставку еды постояльцам, измеряют температуру клиентам и персоналу, а также используют социальную разметку.