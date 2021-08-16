Отельеры попросили об отсрочке по кредитам

Участники «Союза отельеров» предложили на полгода отсрочить выплаты по программе кредитования бизнеса под 3% годовых. Обращение об этом организация направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В качестве мер поддержки союз предлагает на выбор либо отсрочку по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 (Фонд оплаты труда) на шесть месяцев, либо применение к ней правил программы ФОТ 2.0, сообщил глава организации Роман Сабиржанов в комментарии ТАСС.

По словам Сабиржанова, в марте–апреле этого года наиболее пострадавшие от пандемии предприятия получили льготный кредит по программе ФОТ 3.0. Потом началась третья волна коронавируса, которая неудачно совпала с началом туристического сезона.

Это привело к тому, что у компаний, которые критически зависят от туристического потока, не осталось возможности создать резервы для выплаты по своим обязательствам во время низкого гостиничного сезона.

По кредитной программе ФОТ 2.0 с льготной ставкой 2% годовых российские банки выдали предпринимателям в прошлом году свыше 400 миллиардов рублей. Благодаря этому зарплату смогли получить 5,4 миллиона человек.

При условии, что к 1 апреля заемщики сохранят 90% работников, кредиты вместе с процентами списывались за счет бюджета. В марте этого года начала действовать новая программа кредитования ФОТ 3.0.

Она предполагает выдачу кредитов под 3% отраслям, которые пока так и не смогли восстановиться после пандемии.