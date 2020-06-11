Отельер Теймурханлы: кризис очень изменил гостя
В рамках проекта «Личные связи» журналист Юрий Костин пообщался с отельером Юнисом Теймурханлы. Об этом сообщила «Русская планета».
По словам Теймурханлы, кризис, вызванный пандемией, сильно изменил гостей и постояльцев. Больше всего их волнует тема безопасности и иногда это переходит все рамки.
«У гостей появляются вопросы — а заняты ли соседние номера? А кто в них живет? А я боюсь. Мы объясняем, что через бетон вирус не проходит. Но любая скученность в помещениях вызывает проблемы», — обратил внимание бизнесмен.
По его мнению, подобный режим «видоизменного потребителя» будет действовать около года, затем все это сойдет на нет.