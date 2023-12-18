Общество 18 декабря 2023, 14:14 Отель в Миллерово отказался пускать солдат из-за курения и недовольства других постояльцев Mash: отель в Миллерово отказался заселять возвращавшихся на СВО солдат

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В Ростовской области администратор гостиницы отказалась заселять трех солдат, возвращавшихся из отпуска в зону боевых действий. Она заявила, что такие клиенты в прошлом нарушали правила и отталкивали семейных постояльцев, сообщил Telegram-канал Don Mash.

Организатор перевозок рассказала, что ее водитель встретил в аэропорту трех военнослужащих после отпуска. Им забронировали трехместный номер в отеле в притаможенной зоне Миллерово, чтобы переночевать и поехать дальше — бойцы собирались вернуться на службу. Когда около полуночи солдаты приехали в отель, их не пустили.

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«Территория была закрыта, водитель позвонил администратору. И она спросила, военные это либо гражданские люди. <…> И она ответила категорическим нет, сказав, что военных они не обслуживают», — сказала женщина.

По ее словам, военнослужащие приехали трезвыми, опрятными и не собирались устраивать скандалов — только спать. Предоплату им вернули.

Позднее администратор отеля подтвердила журналистам, что военнослужащих старались не заселять, потому что, узнав о таких постояльцах, туда отказывались заезжать гости с детьми. Бывшие клиенты — военные, по словам женщины, плохо себя вели — курили в номерах и оставляли много мусора. С тех пор их перестали пускать.

В Крыму автосервис-самострой отказался обслуживать военных, сообщил RT. Его демонтировали.