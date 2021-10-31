Отель в Хургаде закрыли на неопределенный срок после отравления 40 туристов из России

Отель AMC Royal в Хургаде закроют на неопределенный срок после отравления 40 российских туристов. Решение об этом вынесло министерство туризма Египта.

Помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель не откроется до тех пор, пока не будет отвечать всем необходимым критериям работы, сообщило РИА «Новости».

«Отель, где произошел инцидент, решено закрыть, он не принимает новых постояльцев — в нем проживают только те, кто приехал до этого», — уточнил Аль-Асы.

По его словам. сейчас в AMC Royal работает комиссия Минтуризма и Минздрава. Она контролирует ситуацию, пока не закончится отдых гостей отеля

Аль-Асы добавил, что все египетские отели и гостиницы соблюдают меры предосторожности и гигиенические требования, однако в стране все равно происходят такие инциденты. По его словам, в этом виноват человеческий фактор.

«Но случаются и человеческие ошибки, это произошло и в Хургаде», — сказал он.

Ранее одна из пострадавших туристок заявила, что они могли отравиться водой из-под крана, которой отдыхающие умывались и полоскали рот, когда чистили зубы. Женщина добавила, что в отеле царит антисанитария.