Общество 22 января 2024, 19:03 Отель «Метрополь» и гостиницы «Азимут» передали в управление Росимущества Активы банкиров Клячина и Хотина перешли в управление Росимущества РИА «Новости»

Читать 360tv в

Юридические лица отеля «Метрополь» и гостиничной сети «Азимут» передали в управление Росимущества. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные СПАРК.

Принадлежащие банкирам Александру Клячину и Алексею Хотину активы перешли под контроль дочки Росимущества, АО «Управляющая компания». Такое решение вынес суд в рамках дела по иску Генпрокуратуры к Хотину, в котором Клячина признали соответчиком.

Реклама

Бизнесменов обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. В суде установили, что принадлежащие Хотину структуры создавали фиктивные соглашения о купле-продажи нефти, не уплачивали налоги и переводили выручку на счета подконтрольных лиц.

В декабре 2023 года государственное обвинение попросило назначить Хотину девять лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате. Аналогичные сроки запросили и для других фигурантов дела.