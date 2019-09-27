Отель «Дружба»: от развалин к новой жизни

Сегодня отель «Дружба», как и в советское время, принимает гостей, хотя с тех пор многое изменилось. В названии — его история: эта многолетняя «Дружба» с городом пережила и бурный подъем, и тотальное запустение.

1973 год, жуковский «Бродвей», центральная улица — Маяковского. У стен «Дружбы» — весенний субботник: там, где кипит жизнь и городские праздники, должно быть чисто и красиво.

А вот уже 90-е годы и развалины былого величия: полуразрушенная кирпичная кладка, выбитые окна и остатки лепнины. О том, что здесь собирались лучшие умы авиации со всей страны, можно было только вспоминать. Помещения сдавали под офисы. Переходя то городу, то частникам, «Дружба» так и стояла призраком. Так было до 2015 года. Пока новый владелец не вытащил здание, без преувеличения, «с того света» – в 2016 году здесь снова начали принимать гостей. Сталинский фасад «Дружбы» сохранили, но его пришлось обработать специальной штукатуркой, чтобы укрепить кладку.

Внутри все нуждалось в капремонте, но дух 50-х здесь сохранили: высокие потолки, массивные шторы и узорчатая граненная посуда. Главный результат кропотливой работы со стилем — вот этот зал на пятом этаже. В прошлой жизни «Дружбы» тут проходили собрания, встречи и праздники, приезжал и сам Туполев. В ресторан приходили и обычные горожане – это был культурный центр города.

«Эпоха 50-х характерна обилием лепного декора, как на потолке, так и на стенах. Для нее характерны элементы дерева в интерьере, много воздуха, зеркала», – отметила архитектор Виктория Алешина.

Командир севшего в поле лайнера вернулся к полетам Подробнее

Новую жизнь получил и зал-ресторан на пятом этаже. Здесь отмечают праздники или просто заходят на чашечку кофе. Да и вообще, отель сделали центром притяжения для жителей Жуковского.

«Это для нас еще и социальный проект — мы активно занимаемся облагораживанием территории, которая примыкает к гостинице. Во дворе организована зона отдыха с лавочками. Мы ее убираем — нравится местным жителям, гуляют с детьми», — рассказал управляющий отелем «Дружба» Александр Мельник.

Своего предназначения отель не утратил. И сейчас гости «Дружбы» — это все так же служители авиации: в основном это экипажи и гости Жуковского. Со времени своего второго дня рождения это место успело стать свидетелем грандиозных событий. «Чудо над Раменским» — эта фраза стала крылатой, а история спасения — одной из самых невероятных. 15 августа, после того как Дамир Юсупов мастерки посадил самолет в поле, его с экипажем привезли именно в «Дружбу». И почти сразу, здесь же, он дал первое интервью журналистам. Этот город покорителей неба полон истории: театр, аэрогидродинамический институт и авиационные музеи — отель «Дружба» находится в самом центре. Почувствовать себя летчиком в кресле истребителя, примерить летный шлем или научиться управлять самолетом на авиасимуляторе. Где же еще как ни в Жуковском хотя бы на время можно стать романтиком и с головой «окунуться в небо»?