Отечественный магазин приложений представят пользователям 25 мая

RuStore, NashStore — эти названия уже знакомы активным пользователям сети. 25 мая станет известно, как же будет называться платформа для скачивания приложений, призванная заменить App Store и Google Play.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что разработка магазина приложений для устройств под управлением операционной системы Android ведут крупные российские бигтех-компании во главе с VK без привлечения бюджетных средств. Запуск первой бета-версии планируется до конца мая.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Минцифры РФ должно до 1 июня обеспечить завершение создания отечественного магазина приложений для мобильных устройств. Премьер-министр предупредил, что App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения, поэтому российские разработчики должны создать отечественную экосистему.