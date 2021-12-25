Появилось видео первого полета лайнера МС 21-300 с крылом из отечественных композитов

Опубликовано видео первого полета самолета МС 21-300. На нем установлено крыло, выполненное из российских композиционных материалов, сообщил Ростех.

Испытания прошли на аэродроме Иркутского авиационного завода. Воздушное судно взлетело и стало двигаться на небольшой высоте. Полет прошел в плановом режиме, судном управляли летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев и Герой России Олег Кононенко.

«Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает — мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию», — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В конструкции МС-21 доля композиционных материалов составляет около 40%, что является рекордным значением для среднемагистральных самолетов. При помощи композитов достигаются уникальные характеристики в аэродинамике, которые не может продемонстрировать металлическое крыло.

Полет прошел успешно. Машина показала себя достойно. Это еще одна победа отечественного авиастроения, в том числе это победа над санкциями, с помощью которых наши конкуренты пытались затормозить производство нового современного самолета МС-21. Сергей Чемезов генеральный директор Госкорпорации Ростех

Завершается процедура сертификации самолета, в 2022 году начнутся его поставки в авиакомпании.

Напомним, российские ученые стали разрабатывать отечественные полимерные композиционные материалы для крыла МС-21 после введения санкций со стороны США в 2018 году в отношении компании «АэроКомпозит».