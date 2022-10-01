Отечественные перевозчики начнут перецеплять грузы для доставки из ЕС в Россию | 360°

Общество 01 октября 2022, 19:40 Поделиться Telegram

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Viber Отечественные перевозчики начнут перецеплять грузы для доставки из ЕС в Россию Минтранс: отечественные перевозчики начнут перецеплять грузы для доставки из ЕС в Россию РИА «Новости»

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Товары из Евросоюза будут доставлять в Россию отечественные перевозчики, сообщили в пресс-службе Минтранса. В ведомстве напомнили, что с 10 октября начнет действовать запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории РФ машинами, которые зарегистрированы в странах ЕС, Норвегии, Великобритании и на Украине.

Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям в России по-прежнему будет осуществляться, подчеркнули в министерстве.

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Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Карелии и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей начнут перегружать или перецеплять полуприцеп на российские и белорусские машины.

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Правила не распространяются на Калининградскую область в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в регион или в обратном направлении, уточнили в ведомстве.

Нововведение, которое начнет действовать с 10 октября, стало ответом на санкционный запрет на передвижение российских грузоперевозчиков по территориям стран ЕС с 8 апреля.

«Таким образом, теперь перевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях», — заключили в Минтрансе.

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