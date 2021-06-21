Коллектив ОТР прокомментировал смерть тележурналиста и генерального директора канала Анатолия Лысенко, который ушел из жизни накануне в возрасте 84-х лет.

«Сегодня наше отечественное телевидение осиротело. И речь не только о нашем канале, который он создал и на котором работал последние почти девять лет своей жизни», — подчеркнул первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.

По его словам, осиротело все большое российское телевидение, на котором Лысенко создал множество знаковых проектов и не один канал. Пономарев назвал журналиста очень мудрым и добрым человеком, который при этом был непреклонным в принципиальных вопросах.

«Мы еще долго будем жить его наследием, поскольку десятки и десятки его учеников сегодня в прекрасной творческой форме», — добавил председатель совета ОТР Виталий Игнатенко.