Отдыхавшую в Турции во время пожаров россиянку возмутило поведение соотечественников

Россиянка, отдыхавшая на турецком курорте во время лесных пожаров, была возмущена поведением некоторых своих соотечественников. Женщина пристыдила русских, находившихся с ней рядом за непристойное поведение. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на канал «Тонкости туризма» на площадке Яндекс.Дзен.

Она сообщила, что в зоне отдыха туристов, несмотря на пожары, обстановка была максимально спокойной. Весь персонал отеля, как и прежде, отлично выполнял свою работу. Однако некоторые отдыхающие из России «стали звонить своим менеджерам и требовать скидку» из-за сложившейся ситуации.

По словам женщины, некоторые соотечественники даже требовали повысить категорию номера или уровень питания. Но большинство отдыхающих все же отнеслись к ситуации очень лояльно, заключила автор отзыва.