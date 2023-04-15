15 апреля 2023, 01:23
Отдыхавшие в Крыму и Краснодаре дети украинцев вернулись домой
Львова-Белова: отдыхавшие на юге России украинские дети воссоединились с родными
Все дети из Украины, которые отдыхали на юге России, вернулись в свои семьи. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале.
«Все дети граждан Украины, которые отдыхали в Краснодарском крае и задержались с возвращением, переданы родным», — написала она.
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Последнего мальчика из группы, отдыхавшей в Краснодарском крае, забрала бабушка.
Львова-Белова напомнила, что всех детей родители отравили на отдых летом и осенью 2022 года, но изменения на линии фонта не позволили их забрать домой. При этом она отметила, что Россия продолжает содействовать тому, чтобы семьи были вместе. С октября 2022 года более 2,5 тысячи детей вернулись в семьи из лагерей отдыха, несмотря на все сложности, добавила Львова-Белова.
Ранее российская делегация во главе с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой помогла вернуть 56 детей-сирот из лагерей беженцев в Сирии.
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