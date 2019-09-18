«Отдыхать надо красиво»: пенсионеры Дубны освоили вальс и квикстеп

Одно из самых популярных направлений у пенсионеров Московской области в рамках программы «Долголетие в Подмосковье» — танцы. В Дубне пожилые дамы и их кавалеры вальсируют ежедневно.

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Дубненские пенсионеры готовятся освоить квикстеп всего за несколько месяцев. Платья у них не такие открытые, каблуки — не такие высокие как у профессионалов, но для них танец — это мечта. Ольга Васильева с самого детства мечтала кружиться на паркете в красивом платье и туфельках. И вот теперь у нее появилась возможность воплотить мечту в жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

В Дубне занятия по танцам проводят в рамках регионального проекта «Долголетие в Подмосковье». Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей стартовала в июне. Теперь пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, ездить на экскурсии.

«В Дубне работают все 10 направлений, которые определены в программе „Долголетие в Подмосковье“. Очень много граждан старшего поколения приходят к нам, чтобы получить услуги и провести досуг в нашем учреждении. Танцуют и очень много занимаются творчеством», — рассказала Светлана Рудакова, директор центра социального обслуживания «Родник».

Источник фото: телеканал «360»

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Хорошее настроение после таких занятий обеспечено. А вместе с позитивом рука об руку идут здоровье и долголетие. Психологи уверяют, что жизнь после таких занятий начинает играть новыми красками.

«Не перестаю удивляться человеческим возможностям, способностям! Конечно, впечатляет занятия людей такого солидного возраста. Их жизнелюбие, их старание, их рвение учиться новому. И хотелось бы, чтобы мы, будучи в таком возрасте, такую же активную жизненную позицию проносили через свою жизнь», — отметил преподаватель танцев Алексей Карпычев.

Источник фото: телеканал «360»

Тренировки проходят каждый день. Танцоры сами решают, когда им заниматься, а когда отдыхать. Хотя Ольга Васильева говорит, что почти не устает. Наоборот, чувствует себя намного моложе.

«Я всегда хотела научиться красиво танцевать! Появилась возможность. Мы же не работаем, мы отдыхаем. А отдыхать надо красиво!» — сказала Ольга Васильева.

Источник фото: телеканал «360»

За три месяца пенсионеры уже разучили основы вальса бостон и квикстепа. Ольга Васильева планирует отточить движения до конца осени, чтобы удивить близких в свой день рождения.