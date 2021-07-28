Уволили тракториста, обматерившего отдыхающих в Анапе

В пабликах Анапы появилось видео, сделанное 28 июля на центральном пляже около 09:00. Водитель трактора, убиравшего прибрежный мусор, чуть не наехал на отдыхающих. В ответ на сделанное замечание, он начал грубить, материться и угрожать.

По данным Telegram-канала «Анапское Черноморье», в муниципальном предприятии «Объединение курортных услуг» быстро провели служебную проверку. В результате тракторист написал заявление на увольнение. Он проработал на предприятии всего четыре месяца, но уже имел замечания.

Руководителя предприятия Александр Консул назвал поведение бывшего сотрудника «безусловно вопиющим».

«Считаю, ни при каких обстоятельствах недопустимо обращаться к нашим гостям в подобном тоне. После этого инцидента мы еще раз проведем разъяснительную работу со всеми сотрудниками предприятия», — пообещал Консул.

Он воспользовался случаем, чтобы обратиться к отдыхающим с просьбой не подвергать себя ненужному риску и не подходить к работающей технике.

В начале июля стало известно, что хозяйка гостиницы в Анапе, нахамившая постояльцам в ответ на просьбу убрать грязь в номере, вынуждена была закрыть отель. В соцсетях она пожаловалась, что стала безработной и ее не берут даже уборщицей.