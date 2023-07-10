Общество 10 июля 2023, 14:28 Отдыхающих на пляже тюменцев распугал маневрирующий танк «72.ru»: под Тюменью танк выехал на дикий пляж, распугав отдыхающих «ВКонтакте»

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В Тюменской области танк на скорости выехал на пляж и напугал отдыхающих там людей. Об этом сообщил портал «72.ru».

По данным издания, боевую машину заметили на озере Андреевское. По словам очевидцев, танк выехал из леса, маневрировал между загорающими людьми и пускал дымовую завесу. Сделав несколько кругов, военные уехали с пляжа.

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Пляж возле озера официально закрыт, купаться и загорать там запрещено. Несколько месяцев назад все подъезды к нему перекопали, поскольку земля принадлежит Минобороны и на ней проходят учения курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).

В училище, комментируя произошедшее, рассказали, что экипаж танка специально никого не пугал, а «пробивал дорогу» для предстоящих учений.

«Танк выехал, развернулся и уехал обратно. Никого он там не гонял, ничего не делал», — сообщили в ТВВИКУ.

Ранее Минобороны показало кадры массового уничтожения бронетехники ВСУ. Всего уничтожили около 10 танков. Часть машин подорвалась на минах, другая стала целью для российской артиллерии.