facebook_pixel
    10 декабря 2020, 13:54

    Отдыхающие в Сочи сняли на видео, как женщина разделась на их глазах

    Полина Петрова

    Туристы Сочи сняли на видео, как женщина разделась на их глазах и устроила фотосессию топлесс. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте krasnodar_kray.
    Отдыхающие в Сочи сняли на видео, как женщина разделась на их глазах

    Отмечается, что героиня видео оголилась до трусов. Оператор, который запечатлел женщину на камеру, уверил ее, что снимает горы, пишет сайт «Дни.ру».

    «Шок-контент. Я не снимаю, я горы снимаю», — отметил автор ролика.

    Часть пользователей Сети осудила туристку, назвав такое поведение бесстыдным, другие похвалили ее за смелость.