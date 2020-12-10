Отдыхающие в Сочи сняли на видео, как женщина разделась на их глазах

Туристы Сочи сняли на видео, как женщина разделась на их глазах и устроила фотосессию топлесс. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте krasnodar_kray.

Отмечается, что героиня видео оголилась до трусов. Оператор, который запечатлел женщину на камеру, уверил ее, что снимает горы, пишет сайт «Дни.ру».

«Шок-контент. Я не снимаю, я горы снимаю», — отметил автор ролика.

Часть пользователей Сети осудила туристку, назвав такое поведение бесстыдным, другие похвалили ее за смелость.