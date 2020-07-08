Отдыхающие в Краснодарском крае сняли на видео смерч

Отдыхающие в станице Голубицкой на берегу Азовского моря сняли на видео зарождающийся смерч. На кадрах видно потемневшее небо и большую воронку.

Люди начали спешно собираться, чтобы быстрее покинуть опасное место. На записи слышны комментарии взволнованных очевидцев: «Валим, беги!», «Ого, начинается смерч!», сообщил «Царьград».

Официальных данных о пострадавших нет.

Ранее другие свидетели смерча, который пришел в регион 8 июля, также опубликовали видео в Сети. Отмечается, что для местных жителей дождь и сильный ветер стали поводом для радости. Дело в том, что Краснодарском крае уже несколько дней среднесуточная температура превышает норму примерно на 10 градусов.