Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников во время отдыха на курорте

Член гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров разъяснил Общественной службе новостей, на что следует обратить внимание во время отдыха на российских курортах, чтобы не лишиться денег.

Специалист посоветовал приглядываться к ценам на овощи и фрукты. Если они максимально низкие по сравнению с рыночными и магазинными, то вполне вероятно, что вас могут обвесить.

Он напомнил, что торговля продуктами питания в специально не оборудованных местах запрещена. Поэтому следует спрашивать разрешение на торговлю.

Также важно быть аккуратным при съеме жилья. Проверенные объявления обычно размещают на специальных платформах.

«Многие хотят сэкономить и уверены, что на месте найдут жилье дешевле и частенько попадают на мошенников, которые дежурят на вокзалах. Обращайтесь в службу размещения гостей курорта, там всегда есть возможность выразить свое недовольство и предъявить претензии, чего не сделаешь с „отличным парнем с вокзала“», — порекомендовал юрист.