Москвичам рассказали о безопасных зонах отдыха для купания

Спастись от пришедшей в Москву жаркой погоды можно в 139 местах отдыха, из которых окунуться в водоем можно только в 13. Все они получили разрешение столичного управления Роспотребнадзора. Об этом сообщил сайт телеканала «Москва 24».

В северном округе столицы можно искупаться в зоне отдыха «Левобережье». На востоке Москвы одобрение надзорного ведомства получили Путяевский пруд номер 1 и озеро Белое. В западном округе отдыхающим можно искупаться в Мещерском озере.

На северо-западе работают пляжи «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3». В юго-западном округе москвичам доступен водоем в Тропареве, а также Большой городской пруд, озера Черное и Школьное в Зеленограде и Головинские пруды. Все водоемы проверили и очистили перед началом сезона водолазы.