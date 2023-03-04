04 марта 2023, 10:21
Отдых в Крыму подешевел
«Коммерсант»: стоимость отдыха в Крыму снизилась на 30–40% по сравнению с 2022 годом
Цена отдыха на курортах полуострова Крым существенно снизилась весной 2023 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
В среднем отдых в крымских отелях подешевел на 30–40% по сравнению с ценами 2022 года.
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Представитель туристического агентства «Интурист» Дарья Домостроева отметила, что такая резкая динамика снижения цен объясняется гибкой ценовой системой на размещение клиентов.
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«У некоторых отелей и гостиниц скидки достигают 70%. Но в среднем на полуострове стараются держать цены 2022 года», — сказала она.
Сервис бронирования Ostrovok.ru сообщил, что отдых в Крыму весной обойдется около 3,6 тысячи рублей за ночь. Это на 17% меньше, чем в 2022 году.
Ранее сообщалось, что на 8 Марта большинство россиян выбрали отдых за границей. Самыми популярными направления оказались Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Турция и Шри-Ланка.
Туризм
Крым
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