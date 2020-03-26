Отдых отменили 10% россиян из-за коронавируса

Согласно результатам исследования, 64% респондентов отказались от отпуска в ближайшие пару месяцев. Причиной такого решения стало распространения коронавирусной инфекции.

Другие 10% полностью отменили отдых, а 16% решили провести его дома или на даче.

Путешествия по России планируют 7% респондентов. В то же время 3% еще надеются уехать за границу.

В опросе участвовали четыре тысячи жителей всех регионов России.