Отдых отменили 10% россиян из-за коронавируса
Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, чтобы выяснить планы россиян на предстоящий отпуск. Об этом сообщил сайт RT.
Согласно результатам исследования, 64% респондентов отказались от отпуска в ближайшие пару месяцев. Причиной такого решения стало распространения коронавирусной инфекции.
Другие 10% полностью отменили отдых, а 16% решили провести его дома или на даче.
Путешествия по России планируют 7% респондентов. В то же время 3% еще надеются уехать за границу.
В опросе участвовали четыре тысячи жителей всех регионов России.